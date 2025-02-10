Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 февраля 2025 12:37  [1] Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области
14 февраля 2025 11:25  [112] Предприниматель присвоил 1,3 млн рублей при ремонте нижегородской школы
14 февраля 2025 11:04  [166] Избиение бомжей подростками у ТЦ "Небо" закончилось проверкой полиции
14 февраля 2025 10:00  [178] Нижегородец может сесть на 4 года за кражу букета роз для любимой
14 февраля 2025 09:51  [154] Бухгалтер нижегородского кафе потеряла 6 млн рублей, поверив лжеброкеру
14 февраля 2025 09:27  [151] На заводе в Заволжье маляр получил тяжелые ожоги во время работы
14 февраля 2025 08:49  [468] Росфинмониторинг внес двух нижегородских подростков в список террористов
14 февраля 2025 08:44  [270] Школьник в Нижнем Новгороде едва не попал под машину на глазах у взрослых
13 февраля 2025 18:33  [389] Электрогазосварщик тяжело травмировался на работе в Нижегородской области
13 февраля 2025 17:54  [335] Жительницу Нижегородской области приговорили к условному сроку за гибель младенца
Происшествия

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области

14 февраля 2025 12:37  [1] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

На перегоне Пижма – Тоншаево в Нижегородской области произошло возгорание релейного шкафа. Инцидент случился 13 февраля около 23:15, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.  

По предварительным данным, причиной пожара стало вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта. Несмотря на происшествие, движение поездов не было нарушено, магистраль продолжила работу в штатном режиме.  

Железнодорожники напоминают: подобные действия подпадают под уголовную ответственность. Очевидцев подозрительных инцидентов на железной дороге просят сообщать об этом на горячую линию РЖД 8 800 775-00-00.  

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был задержан 20-летний молодой человек, который поджег трансформаторную подстанцию на железной дороге. Как он сам утверждает, сделать это его заставили телефонные мошенники. Теперь ему грозит реальный срок.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Железная дорога Поджог
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph