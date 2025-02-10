Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Нижегородской области

Фото:
На перегоне Пижма – Тоншаево в Нижегородской области произошло возгорание релейного шкафа. Инцидент случился 13 февраля около 23:15, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
По предварительным данным, причиной пожара стало вмешательство посторонних лиц в работу ж/д транспорта. Несмотря на происшествие, движение поездов не было нарушено, магистраль продолжила работу в штатном режиме.
Железнодорожники напоминают: подобные действия подпадают под уголовную ответственность. Очевидцев подозрительных инцидентов на железной дороге просят сообщать об этом на горячую линию РЖД 8 800 775-00-00.
Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был задержан 20-летний молодой человек, который поджег трансформаторную подстанцию на железной дороге. Как он сам утверждает, сделать это его заставили телефонные мошенники. Теперь ему грозит реальный срок.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+