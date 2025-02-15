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Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления семьи угарным газом в Кулебаках

17 февраля 2025 11:25  [121] Происшествия

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследовании обстоятельств отравления угарным газом семьи из пяти человек в Нижегородской области.

Как сообщается в Telegram-канале силового ведомства, ранее по факту отравления угарным газом двоих взрослых и троих детей возбуждено уголовное дело.

Установлено, что инцидент произошел утром 16 февраля в квартире дома по улице Мира в Кулебаках. Все пять членов семьи внезапно почувствовали себя плохо. Пострадавших госпитализировали. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что после инцидента в Кулебаках прокуратура проводит проверку.

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Теги:
Отравление СК РФ Уголовное дело
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