Бастрыкин потребовал доклад по факту отравления семьи угарным газом в Кулебаках Происшествия

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследовании обстоятельств отравления угарным газом семьи из пяти человек в Нижегородской области.

Как сообщается в Telegram-канале силового ведомства, ранее по факту отравления угарным газом двоих взрослых и троих детей возбуждено уголовное дело.

Установлено, что инцидент произошел утром 16 февраля в квартире дома по улице Мира в Кулебаках. Все пять членов семьи внезапно почувствовали себя плохо. Пострадавших госпитализировали. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что после инцидента в Кулебаках прокуратура проводит проверку.