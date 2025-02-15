На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2025 20:00  [11] Нижегородский врач выиграла в лотерею 1 млн рублей
17 февраля 2025 19:19  [101] Нижегородцам назвали топ-5 способов узнать свой биологический возраст
17 февраля 2025 18:46  [105] Танцующую льдину заметили на Оке в Нижнем Новгороде
17 февраля 2025 18:42  [89] Кота, семь лет жившего на могиле хозяина, спасли и привезли на лечение в Петербург
17 февраля 2025 18:37  [108] Школы скрывают травлю: почему система не работает в интересах детей
17 февраля 2025 18:17  [124] Около 31 кв. м жилья приходится на каждого жителя Нижегородской области
17 февраля 2025 18:12  [125] Фестиваль "Система Фест" в Нижнем Новгороде собрал почти 1500 участников
17 февраля 2025 17:58  [148] Монтажник связи почувствовал недомогание на работе в Кстове и вскоре умер
17 февраля 2025 17:39  [154] Тёплый март ожидают синоптики в Нижегородской области
17 февраля 2025 17:20  [161] Подорожал проезд по проходящей через Нижегородскую область трассе М-12
Общество

Нижегородцам назвали топ-5 способов узнать свой биологический возраст

17 февраля 2025 19:19  [101] Общество

Главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов поделился в своём Telegram-канале пятью тестами, которые позволяют определить биологический возраст. Их разработал директор Института долголетия РНЦ хирургии имени Петровского Алексей Москалёв. Все методы можно применять в домашних условиях.  

Тест на равновесие (проба Ромберга) помогает оценить работу вестибулярного аппарата. Для этого нужно встать на одну ногу, вытянуть руки вперёд и закрыть глаза. Если удаётся простоять 40 секунд, биологический возраст соответствует 20 годам, если 10 секунд – около 60 лет.  

Проба Штанге оценивает выносливость дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Нужно сделать глубокий вдох, затем выдох, снова вдохнуть и задержать дыхание, зажав нос. Если удаётся продержаться 50 секунд, это соответствует 20 годам, а если 25 секунд и меньше – 65 годам и старше.  

Гибкость суставов проверяют с помощью простого упражнения. Левую руку заводят за спину снизу, правую – сверху через плечо, после чего пытаются соединить пальцы. Если они легко соединяются, состояние суставов соответствует 20 годам, если лишь слегка касаются – около 30 лет.  

Для оценки мышечной силы нужно лечь на твёрдую поверхность, завести руки за голову и выполнить подъёмы туловища в положение сидя. Если удаётся сделать 40 повторений, биологический возраст составляет около 20 лет, а если 12 или меньше – соответствует 65 годам.  

Эластичность кожи проверяют с помощью простого теста. Нужно ущипнуть тыльную сторону ладони и удерживать кожу в таком положении пять секунд. Если цвет восстанавливается за пять секунд, кожа сохраняет свойства, соответствующие 20 годам. Если требуется 15 секунд и более, это признак возрастных изменений, характерных для 60 лет и старше.  

Эти тесты дают лишь приблизительную оценку состояния организма и не заменяют медицинского обследования.

Ранее сообщалось, что нижегородцам назвали плюсы и минусы моржевания.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2025 10:48  [391] Нижегородцам назвали плюсы и минусы моржевания
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph