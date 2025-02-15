Нижегородцам назвали топ-5 способов узнать свой биологический возраст Общество

Главный редактор "Стационар-пресс" Алексей Никонов поделился в своём Telegram-канале пятью тестами, которые позволяют определить биологический возраст. Их разработал директор Института долголетия РНЦ хирургии имени Петровского Алексей Москалёв. Все методы можно применять в домашних условиях.

Тест на равновесие (проба Ромберга) помогает оценить работу вестибулярного аппарата. Для этого нужно встать на одну ногу, вытянуть руки вперёд и закрыть глаза. Если удаётся простоять 40 секунд, биологический возраст соответствует 20 годам, если 10 секунд – около 60 лет.

Проба Штанге оценивает выносливость дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Нужно сделать глубокий вдох, затем выдох, снова вдохнуть и задержать дыхание, зажав нос. Если удаётся продержаться 50 секунд, это соответствует 20 годам, а если 25 секунд и меньше – 65 годам и старше.

Гибкость суставов проверяют с помощью простого упражнения. Левую руку заводят за спину снизу, правую – сверху через плечо, после чего пытаются соединить пальцы. Если они легко соединяются, состояние суставов соответствует 20 годам, если лишь слегка касаются – около 30 лет.

Для оценки мышечной силы нужно лечь на твёрдую поверхность, завести руки за голову и выполнить подъёмы туловища в положение сидя. Если удаётся сделать 40 повторений, биологический возраст составляет около 20 лет, а если 12 или меньше – соответствует 65 годам.

Эластичность кожи проверяют с помощью простого теста. Нужно ущипнуть тыльную сторону ладони и удерживать кожу в таком положении пять секунд. Если цвет восстанавливается за пять секунд, кожа сохраняет свойства, соответствующие 20 годам. Если требуется 15 секунд и более, это признак возрастных изменений, характерных для 60 лет и старше.

Эти тесты дают лишь приблизительную оценку состояния организма и не заменяют медицинского обследования.

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