13,4 млрд рублей вложат в строительство двух набережных в Нижнем Новгороде Экономика

Правительство Нижегородской области планирует заключить концессионные соглашения для строительства двух набережных в 2025 году. Соответствующий проект включён в перечень приоритетных объектов, говорится в официальном распоряжении региональных властей.

Общий объём инвестиций составит 13,4 млрд рублей. Наибольшая сумма – 8,45 млрд рублей – потребуется для укрепления левого берега Оки. Работы планируют провести от Канавинского моста до затона яхт-клуба, протяжённость участка составит не менее 3,6 км. Завершить проект планируется к 2028 году, при условии заключения соглашения в 2025-м. Исполнителем станет ООО "Проект 4", принадлежащее региональной "Корпорации развития Нижегородской области".

Второй проект – укрепление набережной Гребного канала на правом берегу Волги – оценивается в 4,98 млрд рублей. Работы проведут на двух участках: от дома №321 слободы Печеры до дома №533 слободы Подновье и от дома №321 до дома №165 слободы Печеры.

Завершение строительства обоих объектов запланировано на 2028 год.