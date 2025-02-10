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Происшествия

Избиение бомжей у нижегородского ТЦ "Небо" закончилось уголовным делом

14 февраля 2025 18:00  [115] Происшествия

История с избиением бомжей возле ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде заинтересовала главу Следкома России Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в информационном центре силового ведомства.

Напомним, что накануне в соцсетях появились посты с видео, на которых изображены подростки, наносящие удары лицам без определенного места жительства. Со слов очевидцев, парни нападают на них сначала в ТЦ, а после продолжают издеваться над своими жертвами на улице.

Как выяснила редакция НИА "Нижний Новгород", по факту публикаций в соцсетях проводится полицейская проверка. А вечером 14 февраля выяснилось, что из-за избиения бомжей около "Неба" в СК завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Ход расследования — на контроле Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России. Он поручил главе регионального следственного управления отчитаться об установленных обстоятельствах произошедшего.

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Теги:
Дети Избиение СК РФ
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