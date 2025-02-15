Еще три новые выделенки для автобусов сделают в Нижнем Новгороде Общество

В 2025 году в Нижнем Новгороде появятся три новые выделенные полосы для движения общественного транспорта, сообщили НИА "Нижний Новгород" в дептрансе.

Сейчас городские власти прорабатывают варианты обустройства таких полос на трёх участках. Так, выделенку хотят сделать на улице Ванеева – от улицы Бориса Панина до улицы Канашской (0,5 км) в сторону площади Советской.

Еще полосу для общественного транспорта собираются оборудовать на проспекте Ленина – от проспекта Кирова до станции метро "Автозаводская" (4,0 км) в обоих направлениях. Полоса будет организована за счёт изменения схемы разметки: в каждом направлении останется три полосы, одна из которых предназначена для пассажирского транспорта.

Ну и третью полосу сделают также на проспекте Ленина, но от улицы Дружбы до улицы Новикова-Прибоя (1,8 км).

Ожидается, что новые выделенные полосы помогут сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта и улучшить транспортную доступность на ключевых городских магистралях.