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Общество

Еще три новые выделенки для автобусов сделают в Нижнем Новгороде

17 февраля 2025 15:47  [117] Общество

В 2025 году в Нижнем Новгороде появятся три новые выделенные полосы для движения общественного транспорта, сообщили НИА "Нижний Новгород" в дептрансе.

Сейчас городские власти прорабатывают варианты обустройства таких полос на трёх участках. Так, выделенку хотят сделать на улице Ванеева – от улицы Бориса Панина до улицы Канашской (0,5 км) в сторону площади Советской. 

Еще полосу для общественного транспорта собираются оборудовать на проспекте Ленина – от проспекта Кирова до станции метро "Автозаводская" (4,0 км) в обоих направлениях. Полоса будет организована за счёт изменения схемы разметки: в каждом направлении останется три полосы, одна из которых предназначена для пассажирского транспорта.  

Ну и третью полосу сделают также на проспекте Ленина, но от улицы Дружбы до улицы Новикова-Прибоя (1,8 км).  

Ожидается, что новые выделенные полосы помогут сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта и улучшить транспортную доступность на ключевых городских магистралях.

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Теги:
Дороги Общественный транспорт Разметка
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