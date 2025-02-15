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Общество

Дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году

18 февраля 2025 07:01  [131] Общество

В Нижнем Новгороде появится новая магистраль, которая станет дублером проспекта Ленина. Ее строительство планируют завершить до 2029 года, а сам проект включен в перечень объектов для заключения концессионных соглашений в 2025 году. Соответствующий документ подписан губернатором Нижегородской области.  

Протяженность будущей дороги составит не менее 4,65 км. Она пройдет от улицы Советской в Канавинском районе до улицы Баумана в Ленинском районе. По плану, строительство должно начаться в 2025 году и завершиться в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 14,4 млрд рублей.  

Дублер проспекта Ленина – один из пяти крупных инфраструктурных проектов, включенных в список концессий на 2025 год. В перечень также вошли:  

- Восточный обход Нижнего Новгорода  
- Участок обхода Балахны  
- Берегоукрепительные сооружения левого берега Оки  
- Реконструкция набережной Гребного канала  

Новая дорога должна разгрузить транспортные потоки и улучшить доступность Ленинского и Канавинского районов.

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Теги:
Дороги Строительство
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