Дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году Общество

В Нижнем Новгороде появится новая магистраль, которая станет дублером проспекта Ленина. Ее строительство планируют завершить до 2029 года, а сам проект включен в перечень объектов для заключения концессионных соглашений в 2025 году. Соответствующий документ подписан губернатором Нижегородской области.

Протяженность будущей дороги составит не менее 4,65 км. Она пройдет от улицы Советской в Канавинском районе до улицы Баумана в Ленинском районе. По плану, строительство должно начаться в 2025 году и завершиться в 2028 году. Стоимость проекта оценивается в 14,4 млрд рублей.

Дублер проспекта Ленина – один из пяти крупных инфраструктурных проектов, включенных в список концессий на 2025 год. В перечень также вошли:

- Восточный обход Нижнего Новгорода

- Участок обхода Балахны

- Берегоукрепительные сооружения левого берега Оки

- Реконструкция набережной Гребного канала

Новая дорога должна разгрузить транспортные потоки и улучшить доступность Ленинского и Канавинского районов.