135 млн рублей выделят на благоустройства проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На благоустройство участка проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде потратят более 135,6 млн рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Конкурс объявил департамент экономического развития и инвестиций администрации столицы Приволжья.

За эту сумму подрядчик должен будет выполнить работы по комплексному благоустройству общественной территории "Бульвар по проспекту Гагарина (от улицы Лебедева до улицы 40 лет Победы)". Как ранее анонсировала мэрия, там сделают дорожки, велодорожку, установят детские площадки и оборудуют зону для настольного тенниса с трибунами.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде приведут в порядок пять общественных территорий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".