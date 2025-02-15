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Культура и отдых

Глеб Никитин и Захар Прилепин вместе посмотрели "Ополченский романс"

18 февраля 2025 09:42  [57] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин и Захар Прилепин вместе посмотрели фильм "Ополченский романс" (18+).

Как рассказал губернатор Нижегородской области в своем Telegram-канале, сценарий киноленты был написан по мотивам рассказов Захара Прилепина.

Глава региона отметил, что тема любви к Родине передана в фильме очень искренне. Он поздравил Захара Прилепина с премьерой. По словам губернатора, кинокартина рассказывает о событиях на Донбассе и героях Русской весны, которые не бояться ничего и идут на всё ради будущего страны.

Как сообщалось ранее, заключивший контракт Захар Прилепин намерен вернуться на СВО.

Также сообщалось, что нижегородский писатель Захар Прилепин получил награду от Бастрыкина.

 

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Теги:
Глеб Никитин Захар Прилепин Кино
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