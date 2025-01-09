Осужденный за покушение на Прилепина попросил лишить его гражданства РФ Происшествия

Александр Пермяков включен Росфинмониторингом в перечень террористов

Александр Пермяков, осужденный за покушение на писателя Захара Прилепина, заявил в суде о намерении утратить российское гражданство. Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе заседания Апелляционного военного суда он попросил признать недействительным его гражданство, полученное в 2023 году, и подчеркнул, что не считает себя гражданином России.

Также 22 января суд подтвердил решение о назначении Пермякову пожизненного заключения. Мужчина, имеющий гражданства России и Украины, был признан виновным в организации взрыва, в результате которого погиб водитель Прилепина, а сам писатель был ранен. Следствием было установлено, что Пермяков изготовил взрывные устройства с использованием переданных ему противотанковых мин и установил их вблизи дома писателя в Нижегородской области.

Пермякову предъявили обвинения по нескольким статьям, включая терроризм, незаконное изготовление взрывных устройств и оружия, а также подделку документов. В суде он рассказал, что за убийство Прилепина ему обещали 20 тысяч долларов. 30 сентября суд приговорил его к пожизненному заключению, первые пять лет он должен отбывать наказание в тюрьме.