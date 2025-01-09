Захар Прилепин поздравил с днем рождения соратника, погибшего во время теракта Общество

Фото: Telegram-канал Захара Прилепина

Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин разместил в своем Telegram-канале поздравление с днем рождения Александру Шубину, погибшему во время теракта.

"С днем рождения Саша. Живу, потому что ты", - написал Прилепин.

Ранее сообщалось, что погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину посмертно присвоен Орден Мужества.

Напомним, что 6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области было совершено покушение на нижегородского писателя Захара Прилепина, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован.