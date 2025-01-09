Захар Прилепин поздравил с днем рождения соратника, погибшего во время теракта

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Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин разместил в своем Telegram-канале поздравление с днем рождения Александру Шубину, погибшему во время теракта.
"С днем рождения Саша. Живу, потому что ты", - написал Прилепин.
Ранее сообщалось, что погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину посмертно присвоен Орден Мужества.
Напомним, что 6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области было совершено покушение на нижегородского писателя Захара Прилепина, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован.
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