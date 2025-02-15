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Общество

Программу расселения ветхого жилья в Арзамасе перевыполнили на 22%

18 февраля 2025 10:13  [128] Общество

Программу переселения граждан из аварийного жилья в Арзамасе по данным на 2024 год перевыполнили на 22%. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

По его словам, в последние годы в округе была проделана большая работа по расселению ветхого фонда. Он добавил, что такие показатели стали возможны благодаря поддержке нижегородского правительства.

"Это одно из важнейших направлений. Отмечу, что не все муниципалитеты участвуют в этой программе, а мы участвуем. Нам интересны ОКН, деревянные многоквартирные дома, юридически частные, а по факту уже разделенные на квартиры строения. Важно, чтобы жители выходили с инициативой о признании дома аварийным, чтобы у них было время встать в эту программу на расселение. Могу сказать, что обратная связь по этому вопросу у нас в районе есть", - добавил Александр Щелоков.

Ранее сообщалось, что более 20 ветхих домов планируется снести в Нижнем Новгороде в 2025 году.

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Теги:
Арзамас Ветхий фонд
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