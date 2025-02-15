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Общество

Икону из Владимира привезли в Михайло-Архангельский собор Нижегородского кремля

18 февраля 2025 16:43  [80] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Юрию Шалабаеву в день памяти святого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода, подарили икону с частицей мощей святого Афанасия Ковровского. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале. 

Согласно православным традициям, святыню решено было разместить в храме.

Как рассказал Юрий Шалабаев, он привез икону из Владимира в Нижний Новгород, и сегодня, с радостью и участием настоятеля храмов кремля и благочинного Нижегородского округа священника Андрея Бандина, её торжественно внесли в Собор в честь Архангела Михаила.

"Икона обрела свой дом на нижегородской земле. Теперь всё так, как должно быть – помолиться у образа святого Афанасия смогут все желающие. Пусть она принесёт благословение всем, кто приходит в храм с чистым сердцем."- написал Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ готовит проект о запрете сатанизма.

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Теги:
Религия РПЦ Юрий Шалабаев
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