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Общество

Масленичная неделя начнется 24 февраля: что нужно знать о празднике

11 февраля 2025 08:47  [107] Общество

В 2025 году Масленичная неделя начнется 24 февраля и завершится 2 марта. Дата праздника ежегодно меняется, поскольку она привязана к Пасхе, которую православные христиане в этом году отметят 20 апреля.  

Профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталия Фоминых объяснила 360.ru, что Масленица сохранила древние традиции восточных славян, отмечавших приход весны. В современном календаре она предшествует Великому посту, а потому ее также называют Прощеной или Мясопустной неделей. В этот период запрещено употреблять мясо, но разрешены молочные продукты и рыба.  

Первая половина Масленицы, с 24 по 26 февраля, считается Узкой, когда еще разрешены хозяйственные работы. А с 27 февраля начинается Широкая Масленица, когда гуляния становятся массовыми и шумными. Кульминация праздника приходится на Прощеное воскресенье, 2 марта, после которого с 3 марта начинается 40-дневный пост.  

Религиовед Юрий Табак подчеркнул, что корни Масленицы уходят в языческие традиции. Этот праздник связан с почитанием предков, сменой времен года и умиротворением богов плодородия. Со временем он вошел в христианскую культуру, наполнившись новым смыслом.  

Масленичная неделя включает в себя множество традиций. В понедельник, который называется "Встреча", начинали печь блины, а первый отдавали нуждающимся в память об усопших. Во вторник, "Заигрыш", молодежь устраивала смотрины, каталась с горок и ходила друг к другу на блины. Среда, "Лакомка", посвящалась зятю, которого теща угощала блинами. В четверг, "Разгуляй", прекращались все работы, начинались массовые гуляния, кулачные бои и снежные забавы.  

В пятницу, на "Тещины вечерки", уже теща приходила в гости к зятю, а в субботу, на "Золовкины посиделки", молодая жена угощала родственников мужа.  

Воскресенье стало днем прощения, когда люди просили друг у друга прощения за прошлые обиды. В этот день традиционно сжигают чучело Масленицы, а пепел развеивают по полям для хорошего урожая.  

Традиции Масленицы глубоко укоренены в русской культуре и остаются важной частью народных гуляний, символизируя радость, веселье и подготовку к посту.

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Теги:
Масленица Праздники Религия
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