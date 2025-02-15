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Общество

Владельцы просят признать законными скандальные гаражи на Автозаводе

18 февраля 2025 18:18  [76] Общество

Фото: стоп-кадр программы "Кстати..."

Владельцы гаражей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, которые были построены на земле, ранее незаконно распределённой бывшим директором детского дома "Надежда", требуют признать их собственность законной. 

Как следует из сюжета программы "Кстати..." (16+), прокуратура установила, что несколько лет назад экс-директор детского дома "Надежда" незаконно раздал участки на проспекте Ильича, и рядом с интернатом вырос кооператив на 600 гаражей. Прокуратура считает, что бывший директор превысил полномочия, не получив согласия от собственника и учредителя.

По словам собственников гаражей, их регулярно проверяли пожарная инспекция и прокуратура, и никаких нарушений выявлено не было. Также своевременно оплачивались все необходимые взносы. Однако теперь эти объекты внезапно были признаны самостроем. Владельцы обращаются в соответствующие министерства, но получают разъяснения о незаконности своих построек.

В отношении экс-руководителя детского дома Михаила Жинько было возбуждено уголовное дело. В феврале прошлого года его признали виновным во взяточничестве за строительство коттеджа для экс-министра Натальи Исаевой. Исаеву осудили на 4,5 года, и только после этого вскрылись махинации с землей. 

Ранее сообщалось, что свыше 60 незаконных гаражей снесли в Московском районе.

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Теги:
Земля
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