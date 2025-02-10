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Общество

Более 150 самовольных построек снесут в Московском районе до конца года

11 февраля 2025 18:22  [73] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Московском районе Нижнего Новгорода до сентября запланирован снос 155 самовольно возведенных объектов.

По данным портала госзакупок, администрация района объявила электронный аукцион по выбору подрядчика. Начальная цена составила 6,037 млн рублей.

В результате подведения итогов был выбран участник, предложивший за свои услуги 3,3 млн рублей. С ним будет заключен муниципальный контракт.

По условиям документации, победителю торгов предстоит снести незаконные постройки, расположенные вдоль реки Левинки, от улицы Березовской у дома №22 до дома №84. На данном участке расположены преимущественно гаражи и сараи.

Срок выполнения работ установлен с 1 марта до 1 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что старый дом на 2-й Оранжерейной снесут за 1,156 млн рублей.

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Теги:
Московский район Снос
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