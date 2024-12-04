Свыше 60 незаконных гаражей снесли в этом году в Московском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Московском районе в этом году было демонтировано более 60 незаконных гаражей.

Как сообщает районная администрация, проблема назрела давно и требовала системного решения. По словам главы района Владимира Кропотина, более 30 гаражей убрали сами собственники, остальные вывозятся силами района.

От незаконных построек были освобождены территории на улицах Казакова и Бригадной, сейчас работы ведутся по улице Бийской. Чаще всего подобные нелегальные объекты размещены в непосредственной близости от учреждений образования, а это создает угрозу безопасности детей.

"Многие гаражи давно превратились в места складирования ненужных вещей. Заросшие кустарником и мусором, они являются источниками повышенной пожарной опасности", – подчеркнул Владимир Кропотин.

Напомним, по вопросам демонтажа самовольно установленных гаражей можно обращаться в районное управление благоустройства.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Московском районе снесли более 10 аварийных домов