Несколько дорог отремонтируют в Борском округе в 2025 году Общество

Несколько дорог отремонтируют в Борском округе в этом году. Информация о торгах по выбору подрядчиков размещена на портале госзакупок 18 февраля.

Согласно документации, ремонт в 2025 году запланирован на территориях населенных пунктов Филипповское, Яблонное, а также на подъезде и внутри деревни Лебяжье.

На эти цели администрация округа выделяет порядка 4,2 млн рублей.

Как сообщалось ранее, дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году. Напомним также, что возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу.