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Общество

Несколько дорог отремонтируют в Борском округе в 2025 году

19 февраля 2025 09:00  [107] Общество

Несколько дорог отремонтируют в Борском округе в этом году. Информация о торгах по выбору подрядчиков размещена на портале госзакупок 18 февраля.

Согласно документации, ремонт в 2025 году запланирован на территориях населенных пунктов Филипповское, Яблонное, а также на подъезде и внутри деревни Лебяжье.

На эти цели администрация округа выделяет порядка 4,2 млн рублей. 

Как сообщалось ранее, дублер проспекта Ленина построят в Нижнем Новгороде к 2029 году. Напомним также, что возле IT-кампуса в Нижнем Новгороде построят новую дорогу.

 

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Теги:
Борский г.о. Дороги Ремонтные работы
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