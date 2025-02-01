Дзержинские дороги приведут в порядок в 2025 году Общество

Фото: сайт администрации Дзержинска

В следующем году в Дзержинске начнется масштабный ремонт дорог. В числе крупных проектов – реконструкция трассы длиной 4,3 км, ведущей к парку "Дзержинск-Восточный". Работы планируют завершить в 2026 году, а общий объем финансирования составит 117 млн рублей.

Кроме того, за счет городского бюджета отремонтируют несколько участков:

- проезд протяженностью 400 метров от Заревской объездной дороги за домами №№ 1а, 1б и 1в по проспекту Ленина,

- тротуар длиной 500 метров у "больничного городка" БСМП на улице Пирогова,

- участок дороги от улицы Чапаева до площади Маяковского,

- проезд от улицы Патоличева до проспекта Циолковского.

Общий бюджет этих работ составит более 16,5 млн рублей.

Заместитель главы города Денис Дергунов отметил, что помимо нацпроекта "Безопасные качественные дороги", который с 2025 года будет называться "Инфраструктура для жизни", в Дзержинске реализуют губернаторскую программу "Вам решать!". В рамках инициативы по просьбам жителей отремонтируют пять проездов в поселках Гавриловка, Дачный, Петряевка и Пыра. На эти цели выделено 31 млн рублей.

"Главное условие для всех подрядчиков – выполнение работ строго в срок и с высоким качеством", – подчеркнул Дергунов.

В 2025 году также продолжится ремонт проездов к социальным объектам. Помимо этого, власти запланировали обустройство ливневых систем на трех проблемных участках.

Самая сложная ситуация – у дома №117 на проспекте Ленина, где в первую очередь установят колодцы и отстойники для уменьшения зоны подтопления. Затем примут дополнительные меры для окончательного решения проблемы. Работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Также системы водоотведения появятся на улице Галкина, 13, и центральной площади поселка Пыра. Контракты с подрядчиками уже заключены.