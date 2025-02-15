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Происшествия

Экс-спикеру нижегородской думы Лавричеву продлили арест до 26 апреля

18 февраля 2025 19:00  [146] Происшествия

Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест бывшему председателю городской думы Олегу Лавричеву еще на два месяца. Теперь он останется в СИЗО до 26 апреля.  

Лавричев проходит по делу о растрате и легализации имущества. По версии следствия, в 2018-2019 годах, занимая пост гендиректора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), он приобрел маммограф стоимостью 22,5 млн рублей. Медицинское оборудование через благотворительный фонд передали в частную клинику, принадлежащую его супруге. Эти действия следователи расценили как мошенничество.  

Олега Лавричева задержали в апреле 2023 года. Спустя месяц он сложил полномочия депутата и председателя гордумы по собственному желанию.  

Ходатайство о продлении ареста подал следователь, и суд его поддержал. Бывший спикер гордумы останется под стражей как минимум до конца апреля.

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Теги:
Олег Лавричев Суд Уголовное дело
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