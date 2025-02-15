Нижегородский закон об утилизации отходов решили доработать Общество

В региональное законодательство об утилизации отходов решено внести поправки. На комитете нижегородского Заксобрания по экологии выяснилось, что доработка закон, по сути, станет шагом к более рациональному обращению с отходами.

Депутаты считают, что запрет на захоронение отходов, содержащих полезные компоненты, подлежащие утилизации, может способствовать более эффективному использованию ресурсов и уменьшению объема захоронений.

Однако замечания экологов о том, что пересыпка свалок может перестать считаться утилизацией, приводят к вопросу о реальной эффективности таких мер. Раздельный сбор мусора, подчеркивают эксперты, должен оставаться выгодным и привлекательным для граждан, иначе можно столкнуться с проблемами в его реализации.

В итоге парламентарии решили, что поправки будут дорабатываться с учетом мнения экспертов и общественности, чтобы найти баланс между экологическими требованиями и практическими аспектами утилизации.

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