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Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минэкологии Владимира Тужилина.
Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, аферисты ведут переписку с ложного аккаунта министра экологии и природных ресурсов региона Владимира Тужилина.
Мошенники рассылают сообщения, в которых предупреждают о предстоящем "важном звонке".
Всех нижегородцев просят сохранять бдительность. Если подобное сообщение пришло, то следует прекратить переписку и сразу же заблокировать фейковый аккаунт.
Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области.
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