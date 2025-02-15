Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минэкологии Происшествия

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минэкологии Владимира Тужилина.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, аферисты ведут переписку с ложного аккаунта министра экологии и природных ресурсов региона Владимира Тужилина.

Мошенники рассылают сообщения, в которых предупреждают о предстоящем "важном звонке".

Всех нижегородцев просят сохранять бдительность. Если подобное сообщение пришло, то следует прекратить переписку и сразу же заблокировать фейковый аккаунт.

Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области.