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Происшествия

Бухгалтер нижегородского кафе потеряла 6 млн рублей, поверив лжеброкеру

14 февраля 2025 09:51  [111] Происшествия

В Нижнем Новгороде 43-летняя бухгалтер кафе стала жертвой финансовых мошенников, переведя на их счета почти 6 миллионов рублей. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Женщина обратилась в полицию после того, как поняла, что ее обманули. По ее словам, в течение полутора месяцев она переписывалась в мессенджере с неизвестным мужчиной, который предлагал заработать на инвестициях. Он убеждал, что для получения высокой прибыли нужно внести стартовый капитал на специальные счета.  

Не подозревая обмана, бухгалтер оформила несколько кредитов на 5,84 миллиона рублей и добавила к ним свои накопления в размере 55 тысяч рублей. Все средства она перевела на указанные счета и номера телефонов.  

Когда обещанной прибыли не поступило, а собеседник перестал выходить на связь, женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 5 895 270 рублей.  

По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника и его возможных сообщников.

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Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
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