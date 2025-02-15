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Общество

ННГАСУ открыл лабораторию по изучению систем отопления

19 февраля 2025 14:35  [6] Общество

Фото: пресс-служба ННГАСУ

Первая лаборатория для изучения работы индивидуальных тепловых пунктов открылась на базе ННГАСУ в приволжской столице. Как сообщили в пресс-службе ННГАСУ, проект реализован за полгода благодаря сотрудничеству вуза с ГК "Взлёт" в рамках программы "Приоритет 2030" и стратегического проекта "Критические технологии в строительстве".

ИТП отвечают за распределение тепловой энергии, поступающей от центральных сетей, по квартирам и помещениям. Однако их работа может вызывать определённые проблемы: перерасход энергии, неравномерный обогрев и даже аварии. 

Лаборатория будет тестировать отопительное оборудование, проводить исследования и разрабатывать технологии для снижения энергопотребления. Как уточнили в вузе, она станет стартовой площадкой для подготовки кадров для ЖКХ и энергетики. Кроме того, проводимые исследования позволят снизить расходы на отопление до 20% и повысить устойчивость систем к перепадам давления и температуры.

До конца года на базе ННГАСУ будет создан научный центр аэродинамики вентиляционных систем.

Ранее сообщалось, что ННГАСУ ведет мониторинг восьми зданий около стройки в Почаинском овраге.

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Теги:
ЖКХ ННГАСУ
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