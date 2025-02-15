Второй аукцион комплексного развития территории планируется провести в Сарове Общество

Второй аукцион комплексного развития территории планируется провести в Сарове.

Как пишет "Коммерсантъ-Приволжье", в качестве второй территории рассматриваются крупные участки в микрорайонах 1А и 1Б на юго-востоке города. Проект будет реализован на улицах Менделеева, Кутузова и Озерной. Там планируется построить более 455 тысяч кв. метров жилья, школу на 1000 учеников и два детских сада на 200-250 мест каждый.

В рамках первой очереди развития микрорайонов предполагается построить 28 домов на 3,7 тысячи квартир, которые позволят вместить 13,4 тысячи человек.

В настоящее время проект проходит процедуру согласования и утверждения, которая будет завершена летом текущего года. Власти Сарова надеются, что проект поможет решить проблему нехватки жилья.

Напомним, первый договор о комплексном развитии территории в Сарове был подписан в 2024 году. Инвестор за свой счет должен возвести садик на 125 мест, обустроить улично-дорожную инфраструктуру, инженерные сети, а также благоустроить парковую зону.

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