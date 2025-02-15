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Общество

Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде

20 февраля 2025 07:00  [78] Общество

В 2025 году в Нижнем Новгороде появятся новые светофорные объекты, сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение".

По словам первого замдиректора МБУ "СМЭУ" Дмитрия Немичева, решение об установке новых светофоров было принято после многочисленных обращений горожан. Мэр Юрий Шалабаев поручил включить в план объекты на улицах Героя Шнитникова и Героя Рябцева.  

Так, около дома №10 по улице Героя Шнитникова, где находится школа №20, светофор поможет сделать пешеходный переход более безопасным для детей, которые ежедневно пересекают этот участок дороги. У дома №32 по улице Героя Рябцева новый светофор также обеспечит безопасность в районе с интенсивным пешеходным движением, где расположены детские сады и школы.  

Кроме того, светофорные объекты будут дополнительно установлены на перекрестке улиц Аркадия Гайдара и Патриотов, а также на пересечении улиц Аркадия Гайдара и Отрадной.  

В этом году по просьбе жителей реконструировали светофорный объект на улице Культуры у дома №7/1 в Сормовском районе. Здесь расположены школа, лицей и детские сады, поэтому регулируемый переход был необходим для повышения безопасности пешеходов.  

"Это место потенциально опасное из-за интенсивного потока транспорта и пешеходов. Мы привели пешеходный переход в соответствие с нормами и установили необходимые технические средства", — пояснил Дмитрий Немичев.  

По его словам, в планах на этот год модернизация еще четырех светофорных объектов по улице Культуры.  

Местные жители уже оценили изменения. "Очень хорошо, что появился новый светофор. Тут и машины раньше ездили на большой скорости, и дети часто ходят в школу. Сейчас стало безопаснее", — отметила жительница Нина Острова.  

В течение года специалисты планируют также организовать новые нерегулируемые пешеходные переходы. Приоритет будет отдан участкам, ведущим к детским дошкольным и образовательным учреждениям.

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Теги:
Безопасность Дороги ПДД
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