Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде Общество

В 2025 году в Нижнем Новгороде появятся новые светофорные объекты, сообщили в МБУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение".

По словам первого замдиректора МБУ "СМЭУ" Дмитрия Немичева, решение об установке новых светофоров было принято после многочисленных обращений горожан. Мэр Юрий Шалабаев поручил включить в план объекты на улицах Героя Шнитникова и Героя Рябцева.

Так, около дома №10 по улице Героя Шнитникова, где находится школа №20, светофор поможет сделать пешеходный переход более безопасным для детей, которые ежедневно пересекают этот участок дороги. У дома №32 по улице Героя Рябцева новый светофор также обеспечит безопасность в районе с интенсивным пешеходным движением, где расположены детские сады и школы.

Кроме того, светофорные объекты будут дополнительно установлены на перекрестке улиц Аркадия Гайдара и Патриотов, а также на пересечении улиц Аркадия Гайдара и Отрадной.

В этом году по просьбе жителей реконструировали светофорный объект на улице Культуры у дома №7/1 в Сормовском районе. Здесь расположены школа, лицей и детские сады, поэтому регулируемый переход был необходим для повышения безопасности пешеходов.

"Это место потенциально опасное из-за интенсивного потока транспорта и пешеходов. Мы привели пешеходный переход в соответствие с нормами и установили необходимые технические средства", — пояснил Дмитрий Немичев.

По его словам, в планах на этот год модернизация еще четырех светофорных объектов по улице Культуры.

Местные жители уже оценили изменения. "Очень хорошо, что появился новый светофор. Тут и машины раньше ездили на большой скорости, и дети часто ходят в школу. Сейчас стало безопаснее", — отметила жительница Нина Острова.

В течение года специалисты планируют также организовать новые нерегулируемые пешеходные переходы. Приоритет будет отдан участкам, ведущим к детским дошкольным и образовательным учреждениям.