Составлен топ-5 необычных рецептов блинов к Масленице Общество

Масленичная неделя в 2025 году стартует 24 февраля и завершится 2 марта, в Прощеное воскресенье. В этот период главным угощением становятся блины, которые традиционно пекут перед началом Великого поста. Если классический рецепт уже приелся, стоит попробовать что-то новое. Портал 360.ru собрал необычные варианты блинов.

Блины на пиве

Этот рецепт делает блины особенно воздушными благодаря углекислому газу в пиве, который действует как натуральный разрыхлитель.

Ингредиенты:

- 300 г муки

- 0,5 л пива

- 3 яйца

- 2 ст. ложки сметаны

- 1 ст. ложка сахара

- Щепотка соли

- Растительное масло для жарки

Как готовить:

1. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром, добавьте сметану и половину пива.

2. Всыпьте муку, постепенно введите оставшееся пиво.

3. Белки взбейте до устойчивых пиков с солью и аккуратно вмешайте в тесто.

4. Выпекайте на сковороде с небольшим количеством масла.

Совет от нутрициолога: такие блины лучше есть в первой половине дня и не более двух штук за раз, так как они достаточно калорийны.

Блины на шампанском

Если после праздников осталось немного игристого, его можно использовать для приготовления тонких блинчиков.

Ингредиенты:

- 0,5 л шампанского

- 3 яйца

- 300 г муки

- 3 ст. ложки растительного масла

- 2 ст. ложки сахара

- 1 пакетик ванильного сахара

Как готовить:

1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно добавьте муку.

2. Влейте половину шампанского, перемешайте.

3. Добавьте оставшееся игристое и растительное масло, дайте тесту "отдохнуть" 20 минут.

4. Жарьте на разогретой сковороде, добавляя масло по мере необходимости.

Блины на томатном соке

Необычное сочетание ингредиентов делает эти блины пикантными, особенно в сочетании с зеленью.

Ингредиенты:

- 1 стакан муки

- 1 стакан томатного сока

- 1 стакан молока

- 2 яйца

- 1 ст. ложка сахара

- 0,5 ч. ложки соли

- Растительное масло для жарки

- Зеленый лук (по желанию)

Как готовить:

1. Смешайте томатный сок, молоко, сахар и соль, взбейте.

2. Постепенно добавьте муку, добившись однородной консистенции.

3. В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте в тесто.

4. При желании добавьте измельченный зеленый лук.

5. Жарьте блины на сковороде, смазанной маслом.

Зеленые блины с чаем матча

Если хочется чего-то оригинального, попробуйте блины с японским чаем — они получатся необычного зеленого оттенка.

Ингредиенты:

- 4 яйца

- 500 г муки

- 1 л молока

- 1 ст. ложка сахара

- 1 ч. ложка соли

- 15 г чая матча

- Растительное масло для жарки

Как готовить:

1. Взбейте яйца с сахаром и солью.

2. Постепенно влейте молоко, добавьте муку и тщательно перемешайте.

3. Измельчите чай в пудру (если он в листьях) и вмешайте в тесто.

4. Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Японские пышные блины "Хотто Кээки"

Эти блинчики напоминают легкий воздушный пирог.

Ингредиенты:

- 160 г муки

- 1 ст. ложка разрыхлителя

- 1 ст. ложка сахара

- Щепотка соли

- 1 яйцо

- 3 ст. ложки густого йогурта

- Растительное масло для жарки

Как готовить:

1. Просейте муку с разрыхлителем.

2. Смешайте молоко, яйцо и йогурт, добавьте сахар и соль.

3. Вмешайте муку, но не перемешивайте слишком долго.

4. Выпекайте на разогретой сковороде на минимальном огне, накрывая крышкой.