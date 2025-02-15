Составлен топ-5 необычных рецептов блинов к Масленице

Масленичная неделя в 2025 году стартует 24 февраля и завершится 2 марта, в Прощеное воскресенье. В этот период главным угощением становятся блины, которые традиционно пекут перед началом Великого поста. Если классический рецепт уже приелся, стоит попробовать что-то новое. Портал 360.ru собрал необычные варианты блинов.
Этот рецепт делает блины особенно воздушными благодаря углекислому газу в пиве, который действует как натуральный разрыхлитель.
Ингредиенты:
- 300 г муки
- 0,5 л пива
- 3 яйца
- 2 ст. ложки сметаны
- 1 ст. ложка сахара
- Щепотка соли
- Растительное масло для жарки
Как готовить:
1. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром, добавьте сметану и половину пива.
2. Всыпьте муку, постепенно введите оставшееся пиво.
3. Белки взбейте до устойчивых пиков с солью и аккуратно вмешайте в тесто.
4. Выпекайте на сковороде с небольшим количеством масла.
Совет от нутрициолога: такие блины лучше есть в первой половине дня и не более двух штук за раз, так как они достаточно калорийны.
Если после праздников осталось немного игристого, его можно использовать для приготовления тонких блинчиков.
Ингредиенты:
- 0,5 л шампанского
- 3 яйца
- 300 г муки
- 3 ст. ложки растительного масла
- 2 ст. ложки сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
Как готовить:
1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно добавьте муку.
2. Влейте половину шампанского, перемешайте.
3. Добавьте оставшееся игристое и растительное масло, дайте тесту "отдохнуть" 20 минут.
4. Жарьте на разогретой сковороде, добавляя масло по мере необходимости.
Необычное сочетание ингредиентов делает эти блины пикантными, особенно в сочетании с зеленью.
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан томатного сока
- 1 стакан молока
- 2 яйца
- 1 ст. ложка сахара
- 0,5 ч. ложки соли
- Растительное масло для жарки
- Зеленый лук (по желанию)
Как готовить:
1. Смешайте томатный сок, молоко, сахар и соль, взбейте.
2. Постепенно добавьте муку, добившись однородной консистенции.
3. В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте в тесто.
4. При желании добавьте измельченный зеленый лук.
5. Жарьте блины на сковороде, смазанной маслом.
Если хочется чего-то оригинального, попробуйте блины с японским чаем — они получатся необычного зеленого оттенка.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 500 г муки
- 1 л молока
- 1 ст. ложка сахара
- 1 ч. ложка соли
- 15 г чая матча
- Растительное масло для жарки
Как готовить:
1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
2. Постепенно влейте молоко, добавьте муку и тщательно перемешайте.
3. Измельчите чай в пудру (если он в листьях) и вмешайте в тесто.
4. Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
Эти блинчики напоминают легкий воздушный пирог.
Ингредиенты:
- 160 г муки
- 1 ст. ложка разрыхлителя
- 1 ст. ложка сахара
- Щепотка соли
- 1 яйцо
- 3 ст. ложки густого йогурта
- Растительное масло для жарки
Как готовить:
1. Просейте муку с разрыхлителем.
2. Смешайте молоко, яйцо и йогурт, добавьте сахар и соль.
3. Вмешайте муку, но не перемешивайте слишком долго.
4. Выпекайте на разогретой сковороде на минимальном огне, накрывая крышкой.
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