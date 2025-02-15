Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2025 15:59  [54] Еще пять площадок на территории Нижнего Новгорода готовят под КРТ
19 февраля 2025 15:40  [86] Объемы жилищного строительства увеличили в Нижегородской области
19 февраля 2025 15:20  [102] Прокуратура добилась ремонта аварийного пешеходного моста на станции Навашино
19 февраля 2025 15:03  [135] Беременные студентки в Нижегородской области смогут получить единовременную выплату
19 февраля 2025 15:00  [117] Составлен топ-5 необычных рецептов блинов к Масленице
19 февраля 2025 14:50  [132] Власти заключили концессию на укрепление левого берега Оки в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 14:35  [134] ННГАСУ открыл лабораторию по изучению систем отопления
19 февраля 2025 14:13  [129] Почти 100 млн рублей направят на ремонт федеральных трасс в Нижегородской области
19 февраля 2025 12:52  [189] Второй аукцион комплексного развития территории планируется провести в Сарове
19 февраля 2025 12:34  [234] Память пяти выдающихся личностей увековечат в Нижнем Новгороде
Общество

Составлен топ-5 необычных рецептов блинов к Масленице

19 февраля 2025 15:00  [117] Общество

Масленичная неделя в 2025 году стартует 24 февраля и завершится 2 марта, в Прощеное воскресенье. В этот период главным угощением становятся блины, которые традиционно пекут перед началом Великого поста. Если классический рецепт уже приелся, стоит попробовать что-то новое. Портал 360.ru собрал необычные варианты блинов.  

Блины на пиве  

Этот рецепт делает блины особенно воздушными благодаря углекислому газу в пиве, который действует как натуральный разрыхлитель.  

Ингредиенты:  
- 300 г муки  
- 0,5 л пива  
- 3 яйца  
- 2 ст. ложки сметаны  
- 1 ст. ложка сахара  
- Щепотка соли  
- Растительное масло для жарки  

Как готовить:  
1. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром, добавьте сметану и половину пива.  
2. Всыпьте муку, постепенно введите оставшееся пиво.  
3. Белки взбейте до устойчивых пиков с солью и аккуратно вмешайте в тесто.  
4. Выпекайте на сковороде с небольшим количеством масла.  

Совет от нутрициолога: такие блины лучше есть в первой половине дня и не более двух штук за раз, так как они достаточно калорийны.  

Блины на шампанском  

Если после праздников осталось немного игристого, его можно использовать для приготовления тонких блинчиков.  

Ингредиенты:  
- 0,5 л шампанского  
- 3 яйца  
- 300 г муки  
- 3 ст. ложки растительного масла  
- 2 ст. ложки сахара  
- 1 пакетик ванильного сахара  

Как готовить:  
1. Взбейте яйца с сахаром, постепенно добавьте муку.  
2. Влейте половину шампанского, перемешайте.  
3. Добавьте оставшееся игристое и растительное масло, дайте тесту "отдохнуть" 20 минут.  
4. Жарьте на разогретой сковороде, добавляя масло по мере необходимости.  

Блины на томатном соке  

Необычное сочетание ингредиентов делает эти блины пикантными, особенно в сочетании с зеленью.  

Ингредиенты:  
- 1 стакан муки  
- 1 стакан томатного сока  
- 1 стакан молока  
- 2 яйца  
- 1 ст. ложка сахара  
- 0,5 ч. ложки соли  
- Растительное масло для жарки  
- Зеленый лук (по желанию)  

Как готовить:  
1. Смешайте томатный сок, молоко, сахар и соль, взбейте.  
2. Постепенно добавьте муку, добившись однородной консистенции.  
3. В отдельной емкости взбейте яйца, добавьте в тесто.  
4. При желании добавьте измельченный зеленый лук.  
5. Жарьте блины на сковороде, смазанной маслом.  

Зеленые блины с чаем матча  

Если хочется чего-то оригинального, попробуйте блины с японским чаем — они получатся необычного зеленого оттенка.  

Ингредиенты:  
- 4 яйца  
- 500 г муки  
- 1 л молока  
- 1 ст. ложка сахара  
- 1 ч. ложка соли  
- 15 г чая матча  
- Растительное масло для жарки  

Как готовить:  
1. Взбейте яйца с сахаром и солью.  
2. Постепенно влейте молоко, добавьте муку и тщательно перемешайте.  
3. Измельчите чай в пудру (если он в листьях) и вмешайте в тесто.  
4. Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла.  

Японские пышные блины "Хотто Кээки"  

Эти блинчики напоминают легкий воздушный пирог.  

Ингредиенты:  
- 160 г муки  
- 1 ст. ложка разрыхлителя  
- 1 ст. ложка сахара  
- Щепотка соли  
- 1 яйцо  
- 3 ст. ложки густого йогурта  
- Растительное масло для жарки  

Как готовить:  
1. Просейте муку с разрыхлителем.  
2. Смешайте молоко, яйцо и йогурт, добавьте сахар и соль.  
3. Вмешайте муку, но не перемешивайте слишком долго.  
4. Выпекайте на разогретой сковороде на минимальном огне, накрывая крышкой.  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Масленица Праздники Продовольствие
Поделиться:
Новости по теме
18 февраля 2025 16:00  [633] Нижегородцы назвали любимую начинку для блинов
11 февраля 2025 08:47  [440] Масленичная неделя начнется 24 февраля: что нужно знать о празднике
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph