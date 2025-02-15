Чкаловскую лестницу защитят от повреждений перед стартом Кубка мира по айс-кроссу Спорт

Работы по созданию трассы на Чкаловской лестнице для проведения Кубка мира PARI ICE CROSS по скоростному спуску на коньках начались в Нижнем Новгороде. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минспорте.

В ведомстве отметили, что при разработке трассы учитывался статус Чкаловской лестницы как объекта культурного наследия. Конструкция не будет крепиться к самой лестнице, чтобы не повредить ее. Для защиты ОКН от возможных повреждений участок прохождения трассы закроют фанерой.

Полная заливка лестницы льдом не предусмотрена. Согласно технологии, на поверхность предварительно укладывается фанера, поверх которой устанавливаются айс-маты, а затем производится наморозка льда. Это займет примерно полторы недели.

Также в Минспорте подчеркнули, что доступ туристов к Чкаловской лестнице сохранится, поскольку трасса займет лишь часть объекта.

Ожидается, что в масштабном спортивном мероприятия, которое пройдет с 14 по 15 марта, примут участие порядка 150 спортсменов из шести стран.

Ранее сообщалось, что нижегородские конькобежцы завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России.