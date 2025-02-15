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Спорт

Чкаловская лестница станет местом проведения Кубка мира по айс-кроссу

19 февраля 2025 12:40  [80] Спорт

Нижегородская Чкаловская лестница станет местом проведения этапа Кубка мира по айс-кроссу (0+) в 2025 году, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Соревнования по высокоскоростному спуску на коньках такого уровня пройдут в областном центре впервые.

Отмечается, что Чкаловская лестница с её перепадом высот и сложными элементами, такими как волны и повороты с контруклоном, создаст уникальную трассу для спортсменов. Организаторы не исключают, что кто-то из участников сможет превзойти рекорд в 80 километров в час, ранее установленный в Мюнхене.

Кроме того, предстоящий турнир станет не только возможностью для спортсменов показать свои навыки, но и шансом для города продемонстрировать свои возможности в организации крупных спортивных мероприятий. 

Ранее сообщалось, что компания "ЛУКОЙЛ" подготовила лыжную трассу в Кстовском округе.

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Теги:
Соревнования Спорт
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