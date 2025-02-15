Чкаловская лестница станет местом проведения Кубка мира по айс-кроссу

Нижегородская Чкаловская лестница станет местом проведения этапа Кубка мира по айс-кроссу (0+) в 2025 году, сообщает ГТРК "Нижний Новгород".
Соревнования по высокоскоростному спуску на коньках такого уровня пройдут в областном центре впервые.
Отмечается, что Чкаловская лестница с её перепадом высот и сложными элементами, такими как волны и повороты с контруклоном, создаст уникальную трассу для спортсменов. Организаторы не исключают, что кто-то из участников сможет превзойти рекорд в 80 километров в час, ранее установленный в Мюнхене.
Кроме того, предстоящий турнир станет не только возможностью для спортсменов показать свои навыки, но и шансом для города продемонстрировать свои возможности в организации крупных спортивных мероприятий.
Ранее сообщалось, что компания "ЛУКОЙЛ" подготовила лыжную трассу в Кстовском округе.
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