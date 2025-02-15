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Общество

Нижегородские СНТ хотят включить в состав городов

20 февраля 2025 17:30  [107] Общество

Садоводческие и огороднические товарищества в Нижегородской области могут включить в состав населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект, о котором идёт речь, рассмотрели депутаты комитета по градостроительству и земельным отношениям Заксобрания Нижегородской области перед принятием во втором чтении.

Для включения СНТ в состав города нужно выполнить ряд условий. Среди них, в частности, наличие общей границы с населённым пунктом в одном муниципалитете, сведения о границах садоводства в ЕГРН, наличие не менее 50% участков с жилыми домами, пригодными для постоянного проживания, оснащение СНТ инфраструктурой и связь с населённым пунктом.

Подавляющее число парламентариев на заседании профильного комитета высказалось в поддержку законопроекта. Ожидается, что теперь его рассмотрят и примут во втором чтении на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти начали прием документов для кадастровой оценки земли.

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Теги:
Городское хозяйство Законодательное собрание Земля
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