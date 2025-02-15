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Экономика

Объем конкурентных закупок в Нижегородской области вырос более чем на 10%

21 февраля 2025 09:00  [72] Экономика

Объем конкурентных закупок в Нижегородской области вырос более чем на 10%, сообщил замглавы региона Егор Поляков в своем телеграм-канале. 

По его словам, всего в 2024 году в регионе проведено более 24,7 тысячи конкурентных торгов на 111,1 млрд рублей, заключено более 30 тысяч контрактов на 99 млрд рублей или на 10% больше, чем в 2023 году. При этом три из четырех контрактов были заключены с нижегородскими поставщиками.

"Экономия по результатам проведенных на региональном и муниципальном уровне торгов в 2024 году в регионе составила 5,3 млрд рублей или 5,4%, что превышает аналогичный показатель в среднем по России", — написал Егор Поляков.

Чиновник перечислил наиболее крупные направления закупок в регионе, которые при этом имеют социальную значимость:

  • Строительство, ремонт и содержание дорог (28,1 млрд рублей);
  • Ремонт социально-значимых учреждений (13,5 млрд рублей);
  • Строительство зданий (8,2 млрд рублей);
  • Благоустройство общественных пространств (6,6 млрд рублей).

По его словам, в системе госзакупок страны на закупки Нижегородского региона приходится каждый сотый рубль. Кроме того, область на протяжении последних лет уверенно сохраняет за собой статус субъекта с высокой прозрачностью закупок в Национальном рейтинге прозрачности закупок и занимает лидирующие позиции по индексу эффективности закупочной деятельности регионов по независимой оценке Ассоциации "РОСТ".

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Теги:
Госзакупки Егор Поляков
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