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Происшествия

Родители винят врачей в смерти 3-летней девочки в Нижнем Новгороде

21 февраля 2025 12:28  [42] Происшествия

В инфекционной больнице Нижнего Новгорода скончалась 3-летняя девочка. По предварительной информации, причиной смерти могло стать обезвоживание. Об этом сообщили в телепрограмме "Кстати..." (16+). 

По словам матери, утром у ребенка поднялась температура до 38 градусов. Женщина дала жаропонижающее, после чего малышка уснула. На следующий день температура снова повысилась, а также появились отеки век.  

Родители вызвали врачей из поликлиники и частной клиники. Оба специалиста назначили глазные капли. Однако к вечеру состояние девочки ухудшилось: началась рвота, она стала вялой, а во время попытки сходить в туалет потеряла сознание. Тогда мать вызвала скорую помощь.  

Ребенка доставили в инфекционную больницу, однако, по словам матери, фельдшер не сообщил врачам приемного покоя о потере сознания. В результате мать с дочерью отправили в пустую палату, где они оставались одни с 2:00 ночи до 6:00 утра.  

Когда у девочки началась сильная рвота, женщина обратилась к медсестре, но, как она утверждает, та не отреагировала. Утром мать заметила, что глаза ребенка полуоткрыты, но реакции на голос не было. В панике она подхватила дочь и побежала в процедурный кабинет.  

Медперсонал попытался привести девочку в чувство с помощью нашатырного спирта, затем был вызван реаниматолог. Однако манипуляции с кислородной маской результата не дали. Ребенка срочно отправили в реанимацию, но спасти ее не удалось. В 14:00 матери сообщили о смерти дочери.  

Родители уверены, что трагедии можно было избежать, если бы врачи своевременно оказали помощь. Юрист Юлия Васильева также указывает на возможные нарушения: девочка поступила в больницу с признаками тяжелого состояния – отсутствие мочеиспускания почти сутки, рвота, потеря сознания.  

Медучреждение пока не дает официальных комментариев. В Следственном управлении СКР по Нижегородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Теги:
больницы Дети Смертность
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