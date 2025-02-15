Нижегородца будут судить за вымогательство 5 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет 37-летний мужчина, который обвиняется в вымогательстве 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Нижегородской области, потерпевшая женщина ранее представляла интересы супруги вымогателя в судебном процессе по разделу имущества.

Чтобы реализовать свой план, злоумышленник использовал наркозависимых людей. За вознаграждение они звонили женщине и угрожали насилием ей и её родственникам. Кроме того, мужчина подсылал в офис женщины неизвестных людей, подбрасывал к двери её квартиры части птичьих тушек и писал угрозы в мессенджерах. При этом он использовал услуги специалиста, чтобы обеспечить анонимность своих сообщений.

В декабре 2023 года мужчина был задержан и помещен под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано на рассмотрение в суд. Вымогателю грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России предложили смягчить наказание за совершение ненасильственных преступлений.