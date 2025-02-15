Рецидивист вынес из квартиры нижегородки ювелирку на 1 млн рублей Происшествия

51-летняя жительница дома на проспектн Гагарина обнаружила, что из её квартиры пропали золотые украшения на сумму 1 млн рублей и деньги в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, полицейские установили, что доступ в квартиру женщины имел сын её подруги, который иногда помогал по хозяйству.

Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома потерпевшей, зафиксировали мужчину, который приходил в квартиру потерпевшей без предупреждения в её отсутствие.

Полицейские задержали ранее судимого за аналогичное преступление 28-летнего нижегородца. Мужчина сознался не только в совершении этой кражи, но и в том, что с лета прошлого года неоднократно похищал ювелирные изделия и деньги у своей знакомой. Драгоценности он сдавал в ломбарды, чтобы решить свои финансовые трудности.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщали о том, что нижегородца задержали за кражу более 2 млн рублей с банковской карты.