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Общество

Нижегородцам посоветовали съедать не более пяти блинов в день

21 февраля 2025 16:15  [100] Общество

Не более пяти блинов в день можно съедать без вреда для здоровья. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, профессор Алла Поляшова на пресс-конференции 21 февраля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Эксперт отметила, что важно учитывать размер и состав блина, потому что приготовленные на сковородах 20 см и 40 см — это два разных блина. Вид муки, количество яиц тоже влияет на калорийность блюда, как и то, использовалось ли масло для приготовления.

"Если взять, к примеру, блин размером со среднюю тарелочку, то он будет весить примерно 30 грамм. Блины относятся к категории хлебобулочным изделиям. По пирамиде правильного питания хлеба, не буду сейчас говорить по отдельности для мужчин и женщин, рекомендуется съедать около 150 грамм в день. В случае с блинами — пять штук", — сказала диетолог.

Алла Поляшова отметила, что блины — это не десерт, а, значит, их не надо есть после приема пищи. Это отдельное блюдо. При этом рекомендуется сократить количество других хлебобулочных изделий.

Врач рекомендует не злоупотреблять маслом при приготовлении блинов. Она привела в пример традицию, когда каждый им смазывается каждый блин. Это значительно "утяжеляет" блюдо. По ее словам, блины можно мазать или макать в мед, повидло, джемы и так далее. Начинять блины можно рыбой, курицей, творогом. Причем последний диетолог назвала полезной начинкой, так как он содержит незаменимую аминокислоту метионин. При этом не рекомендуется использовать обезжиренный творог.

"Обезжиренные или с низким содержанием жиров молочные продукты — это ноль усваивания кальция. Должна быть средняя жирность — 5-10 процентов. Она не повысит холестерин", - добавила специалист.

В день не стоит есть более 150-200 грамм блинов с начинкой, чтобы не перегружать организм.

Напомним, что в этом году Масленица начнется 24 февраля, а закончится 2 марта. Праздничные мероприятия пройдут в парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода.

Ранее был опубликован топ-5 необычных рецептов блинов к Масленице.

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Теги:
Здоровье Масленица
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