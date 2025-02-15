Нижегородцев оштрафовали на 70 млн рублей за парковку на газонах Общество

Фото: управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода

В 2024 году в Нижнем Новгороде при помощи комплексов фото- и видеофиксации "Дозор-М" выявлено более 23,5 тысячи нарушений в сфере благоустройства. Об этом сообщили в городском управлении административно-технического и муниципального контроля.

Всего в столице Приволжья установлено 8 таких аппаратов. Они автоматически фиксируют правонарушения по статье 3.8 ч. 2 КоАП Нижегородской области, регламентирующей запрет парковки транспортных средств на озелененных территориях.

По словам начальника управления Максима Селезнёва, за размещение автотранспорта на газонах предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических – 30-60 тысяч рублей.

За прошлый год вынесено свыше 21,8 тысячи постановлений, сумма штрафов составила почти 70 млн рублей.

Помимо автоматических комплексов нарушения фиксируют и сотрудники административно-технических инспекций.

Ранее сообщалось, что за 2024 год выявлено почти 3,5 млн нарушений правил безопасности дорожного движения выявили в Нижегородской области.