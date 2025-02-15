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Общество

Два нижегородских предприятия выпускали фальсифицированное сливочное масло

21 февраля 2025 22:09  [155] Общество

Лабораторные исследования выявили несоответствие сливочного масла, произведённого на одном из предприятий Ардатовского округа, требованиям технического регламента. Продукция оказалась фальсифицированной как в 2023, так и в 2024 году. Об этом сообщил начальник отдела пограничного ветеринарного контроля межрегионального Россельхознадзора Игорь Зюзин на пресс-конференции 21 февраля, на которой побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Кроме того, в 2024 году совместная проверка Россельхознадзора и прокуратуры Нижегородской области выявила нарушения на одном из предприятий в Борском округе. Там не только выпускали фальсифицированную молочную продукцию, но и использовали сырьё с так называемых "фантомных" площадок, где производство существовало лишь на бумаге. После обнаруженных нарушений руководство предприятия приняло решение о его самоликвидации.

По словам Игоря Зюзина, в 2025 году до 1 мая особое внимание специалисты ведомства уделят проверке молочной продукции, поставляемой в социальные учреждения региона. В их числе больницы, школы, детские сады и дома престарелых.

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Теги:
проверки Продовольствие Россельхознадзор
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