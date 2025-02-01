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Общество

10 тонн сливочного масла с неизвестным составом нашли в Нижегородской области

06 февраля 2025 12:52  [124] Общество

В Нижегородской области Россельхознадзор обнаружил 10 тонн сливочного масла "Традиционное" с массовой долей жира 82,5%. Продукция поступила из Свердловской области на молокоперерабатывающее предприятие в Борском районе, но проверка показала, что масло не соответствует требованиям безопасности.  Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что масло произвели с использованием сырья неизвестного происхождения. При этом предприятие-изготовитель ведет фантомную деятельность, а в Едином реестре нет данных о декларации соответствия.  

Фактически продукция не имеет прослеживаемости, что нарушает технические регламенты ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока" и ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".  

Часть продукции уже была переработана и направлена в Тверскую область.  

Россельхознадзор уведомил производителя масла, предприятие-получатель и контролирующие органы Тверской и Ярославской областей.  

Все документы, связанные с производством и поставкой, аннулированы, что исключает возможность дальнейшей реализации.  

Производитель начал отзыв всей партии масла, а его деятельность теперь находится под особым контролем Россельхознадзора.

Ранее эксперт рассказал, почему сливочное масло часто фальсифицируют. 

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Теги:
Исследование Продовольствие Россельхознадзор
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