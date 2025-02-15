Перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа

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Автобус сбил 34-летнюю женщину, переходившую дорогу не по "зебре" в Нижнем Новгороде. ДТП произошло на площади Революции днем 18 февраля, сообщили в ГИБДД.
Правоохранители отметили, что женщина переходила дорогу в зоне видимости подземного пешеходного перехода.
Потерпевшую доставили в больницу с тяжелейшими травмами. Врачи боролись за ее жизнь, но тщетно. Нижегородка умерла.
Ранее сообщалось, что легковушка влетела под КамАЗ на Бурнаковском проезде.
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