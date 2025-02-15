Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 февраля 2025 12:22  [109] Роструд расследует ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Большой Ельне
19 февраля 2025 11:55  [147] Перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа
19 февраля 2025 11:39  [118] Угрожавшего взрывом банка мужчину поймали в Сарове
19 февраля 2025 11:20  [146] Незаконный склад оружия нашли у жителя Нижегородской области
19 февраля 2025 10:09  [148] Мошенники создали фейковый аккаунт главы нижегородского Минэкологии
19 февраля 2025 07:30  [235] Зарезавшая любовника кухонным ножом нижегородка предстанет перед судом
18 февраля 2025 19:49  [280] Шесть нижегородок получили условку за организацию подпольного казино
18 февраля 2025 19:00  [417] Экс-спикеру нижегородской думы Лавричеву продлили арест до 26 апреля
18 февраля 2025 18:32  [367] Нижегородца арестовали в Таиланде после обращения в суд по делу о ДТП
18 февраля 2025 18:03  [335] Подследственного нижегородца арестовали после отправки на СВО
Происшествия

Перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа

19 февраля 2025 11:55  [147] Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижнему Новгороду

Автобус сбил 34-летнюю женщину, переходившую дорогу не по "зебре" в Нижнем Новгороде. ДТП произошло на площади Революции днем 18 февраля, сообщили в ГИБДД.

Правоохранители отметили, что женщина переходила дорогу в зоне видимости подземного пешеходного перехода.

Потерпевшую доставили в больницу с тяжелейшими травмами. Врачи боролись за ее жизнь, но тщетно. Нижегородка умерла.

Ранее сообщалось, что легковушка влетела под КамАЗ на Бурнаковском проезде.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП ПДД Смертность
Поделиться:
Новости по теме
19 февраля 2025 11:55  [147] Перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа
17 февраля 2025 08:21  [596] Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 18:05  [1404] Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph