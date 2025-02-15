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Происшествия

Водителя автобуса, насмерть сбившего женщину у Московского вокзала, задержали

20 февраля 2025 15:44  [127] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержан водитель рейсового автобуса, который сбил женщину у Московского вокзала. Против него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла 18 февраля около 12:30. 33-летняя пассажирка такси вышла из машины и направилась к вокзалу, переходя проезжую часть. В этот момент от остановки начал движение автобус ПАЗ. Водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Позже его остановили сотрудники ГИБДД – мужчина оказался трезв.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами, однако спасти ее не удалось – женщина скончалась в медицинском учреждении.

В полиции отметили, что трагедия произошла из-за нарушений со стороны еще одного участника движения – водителя такси. Он высадил пассажирку в неположенном месте, из-за чего ей пришлось идти по проезжей части. Таксиста разыскивают для выяснения обстоятельств и возможного привлечения к ответственности.

Водитель автобуса задержан и ждет избрания меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Мужчина рассказал, что имеет 29-летний водительский стаж, а пассажирские перевозки осуществляет с 2013 года. Он выразил сожаление о случившемся и надеется, что следствие объективно разберется в происшествии.

Напомним, что момент наезда на женщину у Московского вокзала попал на видео.

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Теги:
автобусы ДТП
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