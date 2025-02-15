Нижегородка попыталась вернуть вложенные в пирамиду 25 лет назад 14000$ и потеряла свои сбережения Происшествия

В надежде вернуть деньги, вложенные 25 лет назад в финансовую пирамиду, пожилая нижегородка лишилась сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, со слов самой 77-летней пострадавшей, в декабре прошлого года ей поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился куратором аудиторской компании и заявил о полагающейся женщине выплате за давние вложения. Оказалось, что в "нулевых" пенсионерка вложила в известную финансовую пирамиду 14 000$.

Мошенники уверили женщину в том, что для получения накопленных средств ей нужно перевести на счет некоторую сумму. Причем ветеранам труда в их конторе предоставлялась "скидка".

Тогда пенсионерка перевела 28 тыс. рублей на счет аферистов. Но никаких выплат за старые инвестиции, конечно, ей не поступило.

По данному факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей.

Один из случаев произошел с 61-летней нижегородкой, которой в течении двух недель звонил лжеменеджер инвестиционной компании с предложениями увеличить доход на бирже.

Сообщалось также, что мошенники создали фейковый аккаунт еще одного нижегородского министра.