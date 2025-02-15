Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей Происшествия

Свыше 3,5 млн рублей потеряли нижегородские пенсионерки, пытаясь заработать на криптобирже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 70-летней женщине в мессенджере поступило предложение инвестировать в криптовалюту. Пожилая женщина доверилась незнакомцу и перевела на указанные счета 80 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

Похожий случай произошел с 61-летней нижегородкой, которой в течении двух недель звонил лжеменеджер инвестиционной компании с предложениями увеличить доход на бирже. Пенсионерке показалось предложение заманчивым, и она перевела свои накопления в сумме более 3,2 млн рублей на продиктованный номер телефона.

Таким же образом пострадала 70-летняя жительница Канавина. В надежде получить прибыль пенсионерка перевела злоумышленнику 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области.