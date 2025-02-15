Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 февраля 2025 10:48  [49] Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей
17 февраля 2025 09:55  [161] Двум нижегородским подросткам грозит пожизненное за диверсию на ж/д
17 февраля 2025 09:26  [142] Дзержинск простится с погибшим в зоне СВО Русланом Антоновым
17 февраля 2025 08:21  [151] Массовое ДТП с тремя пострадавшими произошло на Светлоярской в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 19:06  [483] Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Нижегородской области
16 февраля 2025 18:43  [704] Концерт 12-летнего рэпера в Нижнем Новгороде закончился проверкой прокуратуры
16 февраля 2025 18:26  [331] Прокуратура проверит информацию о матерщине нижегородского подростка в концертном зале
16 февраля 2025 18:05  [429] Смертельное ДТП произошло в Выксунском округе 
16 февраля 2025 16:15  [397] Молодого человека вытащили из Оки в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:45  [585] Коммунальную аварию устраняют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей

17 февраля 2025 10:48  [49] Происшествия

Свыше 3,5 млн рублей потеряли нижегородские пенсионерки, пытаясь заработать на криптобирже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 70-летней женщине в мессенджере поступило предложение инвестировать в криптовалюту. Пожилая женщина доверилась незнакомцу и перевела на указанные счета 80 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

Похожий случай произошел с 61-летней нижегородкой, которой в течении двух недель звонил лжеменеджер инвестиционной компании с предложениями увеличить доход на бирже. Пенсионерке показалось предложение заманчивым, и она перевела свои накопления в сумме более 3,2 млн рублей на продиктованный номер телефона. 

Таким же образом пострадала 70-летняя жительница Канавина. В надежде получить прибыль пенсионерка перевела злоумышленнику 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Пенсионеры
Поделиться:
Новости по теме
14 февраля 2025 12:46  [488] Мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области
14 февраля 2025 09:51  [401] Бухгалтер нижегородского кафе потеряла 6 млн рублей, поверив лжеброкеру
13 февраля 2025 08:50  [389] Лжетурагент развела нижегородских туристов на 2,1 млн рублей, оставив их без отпуска
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph