Криптомошенники выманили у нижегородских пенсионерок более 3,5 млн рублей

Свыше 3,5 млн рублей потеряли нижегородские пенсионерки, пытаясь заработать на криптобирже.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 70-летней женщине в мессенджере поступило предложение инвестировать в криптовалюту. Пожилая женщина доверилась незнакомцу и перевела на указанные счета 80 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь и женщина поняла, что стала жертвой аферистов.
Похожий случай произошел с 61-летней нижегородкой, которой в течении двух недель звонил лжеменеджер инвестиционной компании с предложениями увеличить доход на бирже. Пенсионерке показалось предложение заманчивым, и она перевела свои накопления в сумме более 3,2 млн рублей на продиктованный номер телефона.
Таким же образом пострадала 70-летняя жительница Канавина. В надежде получить прибыль пенсионерка перевела злоумышленнику 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области.
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