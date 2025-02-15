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Бизнес

Спрос на пекарей и блинопеков в Нижегородской области вырос на 27%

22 февраля 2025 16:55  [96] Бизнес

Спрос на пекарей и блинопеков в Нижегородской области вырос на 27%, сообщили в hh.ru.

В целом, за 2024 год профессия пекаря вошла в топ-10 самых востребованных специалистов в регионах ПФО. За это время организации разместили порядка 47 тыс. подобных вакансий.

Говоря о Нижегородской области, спрос на блинопеков возрос на 27% к показателям 2023 года. В тот же момент, на одну вакансию пекаря приходится до 1,5 активных резюме. При этом нормой считается уровень в 4-7,9 предложений.

Отмечается, что увеличилась и зарплата рассматриваемых специальностей. В среднем по области ее размер составил 63,3 тыс. рублей в месяц. Но есть предложения и повыше — до 72 и даже 91 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские компании начали активнее нанимать школьников на работу.

Самая востребованная профессия для подростков – курьер. На нее приходится 56% всех вакансий, а спрос на таких сотрудников за год вырос на 195%.  

Кстати, не так давно был озвучен топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде в феврале.

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Теги:
вакансии Работа
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