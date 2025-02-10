Нижегородские компании начали активнее нанимать школьников на работу Экономика

Фото: Кира Мишина

Работодатели Нижегородской области стали на 135% чаще предлагать работу подросткам. По данным hh.ru, за последний год количество вакансий для школьников увеличилось с 900 до более чем 2 000.

Аналогичная тенденция наблюдается во всем Приволжском федеральном округе – в 2024 году компании разместили свыше 14 000 предложений, что на 115% больше, чем годом ранее.

Средняя зарплата, которую предлагают юным соискателям в регионе, за год выросла на 3% и сейчас составляет 24 000 рублей.

Самая востребованная профессия для подростков – курьер. На нее приходится 56% всех вакансий, а спрос на таких сотрудников за год вырос на 195%.

На втором месте – продавцы-консультанты. Число предложений в этой сфере увеличилось в 4 раза.

Также школьников активно нанимают в качестве упаковщиков товаров, операторов кол-центров, промоутеров, официантов, бариста, кладовщиков, SMM-менеджеров и копирайтеров.

Ранее был озвучен топ самых денежных вакансий февраля в Нижегородской области.