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Экономика

Нижегородские компании начали активнее нанимать школьников на работу

14 февраля 2025 18:39  [39] Экономика

Фото: Кира Мишина

Работодатели Нижегородской области стали на 135% чаще предлагать работу подросткам. По данным hh.ru, за последний год количество вакансий для школьников увеличилось с 900 до более чем 2 000.  

Аналогичная тенденция наблюдается во всем Приволжском федеральном округе – в 2024 году компании разместили свыше 14 000 предложений, что на 115% больше, чем годом ранее.  

Средняя зарплата, которую предлагают юным соискателям в регионе, за год выросла на 3% и сейчас составляет 24 000 рублей.  

Самая востребованная профессия для подростков – курьер. На нее приходится 56% всех вакансий, а спрос на таких сотрудников за год вырос на 195%.  

На втором месте – продавцы-консультанты. Число предложений в этой сфере увеличилось в 4 раза.  

Также школьников активно нанимают в качестве упаковщиков товаров, операторов кол-центров, промоутеров, официантов, бариста, кладовщиков, SMM-менеджеров и копирайтеров.

Ранее был озвучен топ самых денежных вакансий февраля в Нижегородской области.

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Теги:
вакансии Работа Трудоустройство
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