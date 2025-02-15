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Спорт

Около 650 лыжников приняли участие в марафоне на Щелоковском хуторе

23 февраля 2025 11:01  [79] Спорт

Фото: Александр Воложанин

В субботу, 22 февраля, на Щелоковском хуторе состоялся V Нижегородский лыжный марафон. В соревнованиях приняли участие около 650 спортсменов из более чем 40 регионов России, сообщается в телеграм-канале главы регионального минспорта Дмитрия Кабайло. 

Лыжники вышли на дистанции 50, 30 и 7,5 км свободным стилем. Среди участников были как титулованные чемпионы и профессионалы, так и любители зимнего спорта.  

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло не только посетил мероприятие, но и сам принял участие в забеге. ”Отличная трасса. С удовольствием тоже поучаствовал в забеге”, – отметил он в своём телеграм-канале.  

А уже 1 марта в Нижнем Новгороде пройдёт ещё одно крупное лыжное событие – всероссийская гонка ”Лыжня России” (0+).

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Теги:
Лыжный спорт Марафон Щелоковский хутор
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