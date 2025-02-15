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Общество

Огромную щуку поймали около Лыскова

23 февраля 2025 12:41  [99] Общество
фото: https://vk.com/lyskovo_podslyshano

фото: https://vk.com/lyskovo_podslyshano

Огромную щуку поймали около Лыскова. Об этом житель Нижегородской области поделился в соцсетях.

Земляки оценили размер улова.

Ранее сообщалось, что нижегородец вытащил из Оки 7-килограммового судака.

Напомним также, что актер Виктор Бычков приедет на "Чкаловскую рыбалку" в Нижегородской области 1 марта.

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Теги:
Лысковский район Рыболовство
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