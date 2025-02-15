фото: https://vk.com/lyskovo_podslyshano
Огромную щуку поймали около Лыскова. Об этом житель Нижегородской области поделился в соцсетях.
Земляки оценили размер улова.
Ранее сообщалось, что нижегородец вытащил из Оки 7-килограммового судака.
Напомним также, что актер Виктор Бычков приедет на "Чкаловскую рыбалку" в Нижегородской области 1 марта.
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