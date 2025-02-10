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Общество

Нижегородец вытащил из Оки 7-килограммового судака

11 февраля 2025 08:23  [154] Общество

Фото: соцсети

Житель Нижегородской области похвастался солидным уловом – он поймал в Оке судака весом 7 кг. Фотографией добычи рыбак поделился в социальных сетях.  

Рыбалка состоялась в прошлую субботу. Местоположение он предпочел не раскрывать, но уточнил, что поймал рыбу на глубине 10 м.  

Ранее в регионе уже были зафиксированы случаи вылова крупных судаков. Так, другой рыбак сумел поднять из воды 5,4-килограммового хищника. Добыча находилась на глубине 9 м, а лед в месте рыбалки достигал 25 см. 

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Теги:
Рыболовство
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