Нижегородец вытащил из Оки 7-килограммового судака

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Житель Нижегородской области похвастался солидным уловом – он поймал в Оке судака весом 7 кг. Фотографией добычи рыбак поделился в социальных сетях.
Рыбалка состоялась в прошлую субботу. Местоположение он предпочел не раскрывать, но уточнил, что поймал рыбу на глубине 10 м.
Ранее в регионе уже были зафиксированы случаи вылова крупных судаков. Так, другой рыбак сумел поднять из воды 5,4-килограммового хищника. Добыча находилась на глубине 9 м, а лед в месте рыбалки достигал 25 см.
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