Нижегородец вытащил из Оки 7-килограммового судака Общество

Фото: соцсети

Житель Нижегородской области похвастался солидным уловом – он поймал в Оке судака весом 7 кг. Фотографией добычи рыбак поделился в социальных сетях.

Рыбалка состоялась в прошлую субботу. Местоположение он предпочел не раскрывать, но уточнил, что поймал рыбу на глубине 10 м.

Ранее в регионе уже были зафиксированы случаи вылова крупных судаков. Так, другой рыбак сумел поднять из воды 5,4-килограммового хищника. Добыча находилась на глубине 9 м, а лед в месте рыбалки достигал 25 см.