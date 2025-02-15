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Нижегородские вузы вошли в топ лучших по ПФО: один занял первое место

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Фото: Александр Воложанин

Шесть вузов Нижегородской области попали в список ведущих учебных заведений Приволжского федерального округа. Один из них даже занял первое место. Всего в новый локальный рейтинг, составленный агентством RAEX, включены 53 университета. Итоги исследования опубликованы на сайте организации.  

При отборе эксперты намеренно исключили вузы, представленные в глобальных рейтингах "Три миссии университета" и RAEX-100. Это позволило сосредоточиться на региональных лидерах и специализированных учебных заведениях, которые часто остаются в тени более крупных университетов.  

Возглавил рейтинг по ПФО Нижегородский государственный педагогический университет имени Минина. На 18-й позиции оказался Нижегородский лингвистический университет имени Добролюбова, а на 23-й — Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.  

Княгининский университет занял 36-е место, Волжский университет водного транспорта расположился на 38-й строчке, а замкнул рейтинг Нижегородский государственный авиационно-технический университет имени Флорентьева, оказавшись на 53-м месте.  

При составлении списка учитывались только данные из независимых источников. Опросы и анкетирование самих вузов не проводились. Кроме того, критерии, связанные с числом научных публикаций, их цитированием и международным сотрудничеством, имели меньший вес.  

Ранее агентство составило рейтинг нижегородских школ по итогам ЕГЭ, разделив учебные заведения на две группы: с высокими результатами и с минимальными проходными баллами.

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Теги:
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