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Экономика

Австралия ввела самый крупный пакет санкций против России

24 февраля 2025 10:15  [74] Экономика

Правительство Австралии объявило о введении нового пакета санкций против России. Под ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц, имеющих отношение к России. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что новый пакет санкций является самым масштабным за последние три года. Ограничения коснулись как государственных служащих России, так и лиц, которые, по данным австралийских властей, участвуют в развитии сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

Отмечается, что c момента начала CВО Австралия ввела в отношении России в общей сложности более 1400 санкций.

Кроме того, Новая Зеландия также ввела новые санкции против России. Ограничения коснулись 52 физических и юридических лиц. В список вошли 27 физических и 25 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом и компаниями, занимающимися экспортом энергоносителей.

Как сообщалось ранее, на Украине были арестованы промышленные товары и сырьё на сумму около 50,2 млн долларов, которые, предположительно, принадлежали российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

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Теги:
Санкции
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