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Общество

Япония ввела санкции против гендиректора НМЗ Василия Шупранова

10 января 2025 08:30  [78] Общество

Правительство Японии приняло новый пакет антироссийских санкций, которые касаются 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из РФ.

Ограничительные меры, принятые кабмином Японии в пятницу, также коснулись десятков компаний и одного физлица из восьми стран мира - Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Турции и Грузии.

Документом также запрещён экспорт в России 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

Согласно информации, в станционный список попал руководитель Нижегородского машиностроительного завода (генеральный директор АО "Нижегородский завод 70-летия Победы") Василий Шупранов.

Как уточняет телеканал "360", среди физлиц в новый санкционный список Японии попали гендиректор "АЛРОСЫ" Павел Маринычев, владелец ООО "Технология" Алексей Буднев, вице-президент ЦМРБанка Дмитрий Никулин, владелец ООО "ПСВ Технологии" Сергей Петров, а также первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

Санкции в отношении его предполагают заморозку активов в случае их обнаружения.

Наполним, Василий Шупранов в октябре 2011 назначен генеральным директором ПАО "НМЗ", оставаясь при этом и директором Нижегородского завода 70-летия Победы (оба предприятия - филиалы Концерна ПВО "Алмаз – Антей"). В конце 2020 года было официально объявлено о слиянии двух филиалов в одно акционерное общество - "Нижегородский завод 70 – летия Победы".

Ранее против нижегородца уже ввели санкции США.

В июне 2024 года Япония ввела санкции в отношении завода 70-летия Победы, АО "Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина" и ООО "Промышленные технологии".

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Теги:
Санкции
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